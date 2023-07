Attractiepark Toverland

Toverland is eerste attractiepark in de Benelux met Threads-account

Toverland is vanaf vandaag actief op het nieuwe sociale netwerk Threads. Het is voor het eerst dat een attractiepark in de Benelux een Threads-account aanmaakt. Het platform, ontstaan vanuit Instagram, wordt gezien als de potentiële opvolger van Twitter.

Onder leiding van Elon Musk voerde Twitter de afgelopen maanden een reeks controversiële wijzigingen door. Zo moet voor verschillende basale functionaliteiten tegenwoordig betaald worden. Ook bleek Musk niet vies te zijn van censuur. Steeds meer gebruikers keren het medium om die reden de rug toe.

Threads, eigendom van Facebook-moederbedrijf Meta, werd afgelopen woensdag gelanceerd in zo'n honderd landen. Het concept lijkt sterk op dat van Twitter, al moeten veel functies nog ontwikkeld worden.



Europese Unie

Topman Mark Zuckerberg benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is. Volgens hem hebben inmiddels zeventig miljoen mensen zich aangemeld, veel meer dan verwacht. In de Europese Unie is de app officieel nog niet beschikbaar.



Met behulp van technische trucjes is het toch mogelijk om alvast een account te activeren. Threads maakt gebruik van bestaande Instagram-pagina's. Britse pretparken zijn inmiddels alom vertegenwoordigd. Ook Looopings is al te vinden op Threads, via @looopings.