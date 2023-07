Efteling

34 graden in de Efteling: te warm voor de Gondoletta

De Efteling heeft er vanmiddag voor gekozen om de Gondoletta te sluiten. Het was op dat moment 34 graden in Kaatsheuvel. Door het extreem warme weer was wandelen over de draaischijf van de attractie voor zowel medewerkers als bezoekers niet comfortabel meer.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. Bij de Gondoletta lopen personeelsleden over een schijf om bezoekers naar de bootjes te sturen. Schaduw is er niet. Bij hoge temperaturen is dat geen pretje. Rond 13.45 uur ging de vaartocht om die reden dicht.

Ruim drie uur later, toen de ergste hitte achter de rug was, werd de attractie heropend. Sinds 17.00 uur kunnen bezoekers weer over de Siervijver varen. Andere Efteling-attracties hoefden niet gesloten te worden vanwege het warme weer, aldus de voorlichtster.



Overkappen

De Efteling heeft in het verleden al meermaals overwogen om de draaischijf van de Gondoletta te overkappen, zodat werknemers en bezoekers daar beschut staan. Het plan werd in 2002 voor het eerst genoemd. Er is voor het laatst over gecommuniceerd in 2019. Tot nu toe kwam er echter niets van terecht.