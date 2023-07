Europa-Park Erlebnis-Resort

Bezoekers van zwemparadijs Europa-Park kunnen polsbandje scannen als ze werk zoeken

Europa-Park heeft een originele manier bedacht om nieuwe medewerkers te werven. In waterwereld Rulantica dragen alle bezoekers een polsbandje, om hun eten en drinken af te rekenen en om hun kluisje te openen. Dat bandje kan tegenwoordig ook gebruikt worden om meer informatie te krijgen over vacatures.

Wie interesse heeft in een baan bij Rulantica, scant het polsbandje in de wachtrij voor een glijbaan. "Hevige golven? Geen probleem met het juiste team!", valt te lezen op een poster bij het apparaat. "Kom aan boord!" Daaronder wordt uitgelegd dat bezoekers hun armband kunnen scannen. Bij het verlaten van Rulantica krijgen ze dan meer informatie over carrièremogelijkheden.

Het Zuid-Duitse pretparkresort kampt al langer met een structureel personeelstekort. Eigenaar Roland Mack beklaagde zich er vorig jaar nog over. Hij gaf aan dat tegenwoordig personeelsleden uit Centraal-Azië worden gehaald, omdat veel Duitse jongeren niet meer bereid zijn om hard te werken.



Groeien

Ondertussen zijn er alsmaar meer werknemers nodig. Europa-Park en Rulantica blijven immers groeien. Het waterpark werd onlangs uitgebreid met het themadeel Nordiskturn, waar raceglijbaan Vikingløp te vinden is. In het attractiepark opent volgend jaar een nieuw Kroatisch gedeelte met een gigantische achtbaan.