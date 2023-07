Attractiepark Toverland

Video: Toverland trakteert abonnementhouders op unieke show met water en vuur

Toverland heeft abonnementhouders vrijdagavond verrast met een eenmalige voorstelling. Tijdens de zogeheten Magic Member Night - een avondopenstelling speciaal voor abonnees - was op het podium van parkshow Aqua Bellatores voor één keer een andere productie te zien: Batalla de Fuego.

De exclusieve slotshow werd om 22.45 uur vertoond in entreegebied Port Laguna. Waar Aqua Bellatores draait om water, werden in Batalla de Fuego ook vuureffecten gebruikt. Toverland omschreef het spektakel als "een strijd tussen de elementen water en vuur". Er deden geen acteurs aan mee.

De Magic Member Night is een jaarlijks terugkerend initiatief om abonnementhouders in de watten te leggen. Toverland zorgt dan voor extra entertainment en andere bijzondere activiteiten. Vuurwerk bleek geen optie: daar kreeg men geen vergunning voor in verband met het broedseizoen van vogels.