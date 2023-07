Attractiepark Toverland

Video: Toverland transformeert achtbaan tot tropische nachtclub

Toverland heeft vrijdagavond feest gevierd op een ongebruikelijke plek. Achtbaan Dwervelwind was getransformeerd tot een tropische nachtclub. Tijdens de Magic Member Night, een avondevenement voor abonnees, werd de spinning coaster uitgerust met een rookmachine en lichteffecten.

Ondertussen klonk knoertharde opzwepende dancemuziek in de omgeving en in het stationsgebouw. Het concept werd Tropical Disco Dwervelwind genoemd. Bij de ingang van de attractie voorzagen de Katari - de bewoners van themagebied Magische Vallei - feestende bezoekers van schmink.

Toverland had voor meer verrassingen gezorgd voor het publiek van de Magic Member Night. Zo konden oplettende bezoekers op verschillende plekken aangepaste voice-overs horen. In de attracties Fenix, Merlin's Quest en Expedition Zork bleken de personages speciale boodschappen te hebben voor de aanwezige abonnementhouders. Ook de aankondiging van watershow Katara was in een nieuw jasje gestoken.



Plaatjes

De avond werd afgesloten met de eenmalige vuurshow Batalla de Fuego. De Magic Member Night staat jaarlijks op het programma. Tropical Disco Dwervelwind was in 2022 ook al onderdeel van het aanbod. "Niet alleen de karretjes draaien, maar ook de plaatjes", luidde de beschrijving van Toverland. "Pak unieke avondritjes mee vol flitsende verlichting."