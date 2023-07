Madame Tussauds Amsterdam

Jutta Leerdam is eerste sportvrouw ooit in Madame Tussauds Amsterdam

Schaatsster Jutta Leerdam heeft een plek gekregen in Madame Tussauds Amsterdam. Dat is bijzonder, want nooit eerder presenteerde het wassenbeeldenmuseum in de hoofdstad een wasfiguur van een vrouwelijke sporter. Leerdam heeft dus de primeur.

De 25-jarige langebaanschaatsster, die meer dan vier miljoen Instagram-volgers heeft, zegt ontzettend blij te zijn met de eer. "Ik ben zó dankbaar dat ik de eerste sportvrouw ooit ben die een wassen beeld krijgt in Madame Tussauds Amsterdam", schrijft ze op haar eigen kanaal. "Heel erg bedankt."

Het beeld van de populaire blondine wordt toegevoegd aan de sportafdeling van het museum, naast onder meer voetballer Virgil van Dijk, schaatser Sven Kramer en kickbokser Rico Verhoeven.



Ondervertegenwoordigd

Nationale sportheldinnen zijn opvallend ondervertegenwoordigd in de Amsterdamse vestiging van Madame Tussauds. Bekendheden als Dafne Schippers, Irene Schouten, Lieke Martens, Jackie Groenen, Sanne Wevers, Suzanne Schulting, Ranomi Kromowidjojo en Ireen Wüst werden nooit vereerd met een wassen beeld.



Leerdam kwam de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws door haar relatie met de controversiële Amerikaanse youtuber Jake Paul.