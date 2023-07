Efteling

Technische problemen bij Efteling-schip Halve Maen na ruim acht weken verholpen

De Halve Maen in de Efteling is eindelijk weer operationeel. Het schommelschip werd meer dan acht weken geleden onverwachts gesloten vanwege een technisch mankement. In eerste instantie was niet precies duidelijk wat er aan de hand was.

Na verloop van tijd sprak de Efteling over "een vermoeden van slijtage". Er verscheen een enorme steigerconstructie bij de tientallen meters hoge boot. Het probleem werd verholpen en er vonden onderhoudswerkzaamheden plaats. Toch bleef de attractie vervolgens dicht.

Bij het onderhoud hadden medewerkers namelijk een nieuw probleem aangetroffen, vertelde een Efteling-woordvoerder eerder deze week aan Looopings. Ook die kwestie is nu opgelost. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer schommelen in het VOC-schip.



Zeevaartthema

De Halve Maen, gelegen in parkdeel Ruigrijk, werd 41 jaar geleden gebouwd door fabrikant Intamin. Voor het zeevaartthema was Ton van de Ven verantwoordelijk. Passagiers worden met een topsnelheid van 54 kilometer per uur heen en weer geslingerd.