PortAventura World

PortAventura neemt ruim 11.000 zonnepanelen in gebruik

Een groot deel van de benodigde energie in PortAventura World wordt voortaan ter plaatse opgewekt. Het Spaanse pretparkresort heeft deze week een zonnepark in gebruik genomen met meer dan 11.000 zonnepanelen. Er is 6 miljoen euro in geïnvesteerd.

De initiatiefnemers van PortAventura Solar, zoals het project wordt genoemd, spreken over "één van de grootste installaties voor zonne-energie in Europa". In totaal zijn 11.102 zonnepanelen gemonteerd op een stuk grond van 6,4 hectare. Ze wekken zo'n 10 GWh per jaar op: bijna een derde van de energie op die het resort nodig heeft.

"De installatie voorkomt het vrijkomen van 4000 ton koolstofdioxide in de atmosfeer per jaar", meldt PortAventura trots. Er volgt nog een tweede bouwfase met extra panelen. De toeristische trekpleister in Salou werkt samen met het Spaanse elektriciteitsbedrijf Endesa.