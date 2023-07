Disneyland Paris

Disneyland Paris breekt Europees record met spectaculaire avondshow: 1495 drones

Disneyland Paris heeft vrijdagavond een unieke, spectaculaire avondshow opgevoerd met vuurwerk en vele honderden drones. Ter gelegenheid van de nationale Franse feestdag Quatorze Juillet, oftewel Bastille Day, was na afloop van de reguliere avondvoorstelling Disney Dreams een ruim tien minuten durend muzikaal spektakel te zien. Daarmee brak Disneyland een Europees record.

Tijdens de show gingen maar liefst 1495 drones met lampjes de lucht in, boven het kasteel van Doornroosje. Het gaat om de grootste droneshow in Europa tot nu toe. De onbemande vliegtuigjes vormden achtereenvolgens kandelaar Lumière uit Beauty and the Beast, een Frans vaandel en de skyline van Parijs met de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, de Notre-Dame en de Moulin Rouge.

Nadat de skyline als het ware naar achteren viel, kwamen trompetten en muzieknoten tevoorschijn. Vervolgens kwam opnieuw de Notre Dame voorbij. Ook verscheen een silhouet van het kasteel met narrenhoeden op de torens: een verwijzing naar de vijfde verjaardag van Disneyland Paris in 1997. Toen werd het kasteel aangekleed in carnavalsstijl, als knipoog naar de film The Hunchback of Notre Dame.



Mickey Mouse

Ook The Aristocats en Ratatouille - twee andere Disney-films met een Frans verhaal - hadden een plek gekregen in de voorstelling. De show eindigde met een beeltenis van Mickey Mouse in de kleuren van de Franse vlag.



Een woordvoerder van Disneyland noemt de productie "een nieuwe innovatiemijlpaal". "Door vuurwerk, licht en adembenemende drone-choreografie te combineren, fungeerde de show als een betoverend eerbetoon aan de band tussen Disneyland Paris en Frankrijk."



Dronisos

Voor de voorstelling werd samengewerkt met het gespecialiseerde bedrijf Dronisos, waar Disneyland al langer mee samenwerkt voor shows als Disney D-Light en Avengers: Power the Night. De voorbereidingen namen volgens Disney zo'n vier maanden in beslag.