Walibi Holland

Walibi Holland plaatst nieuwe waarschuwingsborden: 'Voordringen is verboden'

Opvallende borden wijzen bezoekers van Walibi Holland op een belangrijke regel. Bij de wachtrijen van verschillende populaire attracties zijn nieuwe informatieborden neergezet die voordringen moeten tegengaan. "Voordringen is verboden", luidt de boodschap.

"Bij overtreding wordt de toegang tot de attractie geweigerd of word je zonder restitutie van het park verwijderd", waarschuwt Walibi. Daaronder staat een beschrijving van de zaken die vallen onder voordringen.

"Voordringen is: voor andere gasten plaatsnemen die eerder in de rij stonden; aansluiten bij vrienden of familie die al in de rij staan; de rij verlaten en later op dezelfde plek weer aansluiten; plaatsen vrijhouden voor vrienden en familie." Het bord bevat ook een verbodssymbool en een Engelse vertaling.



Jonge doelgroep

Door de jonge doelgroep van Walibi heeft het pretpark bovengemiddeld veel last van bezoekers die zich niet aan de parkregels houden. Op dagen met veel schoolreisjes blijven bepaalde attracties zelfs bewust gesloten om overlast tegen te gaan.