Attractiepark Toverland

Tien verschillende cocktails in Toverland deze zomer

Wie van cocktails houdt, zit deze zomer goed in Toverland. Tijdens zomerfestival Summer Feelings, dat vandaag begint, serveert het Limburgse attractiepark tien verschillende cocktails. Vuurtoren Solaris in entreegebied Port Laguna is voor de gelegenheid deels omgebouwd tot cocktailbar.

De Toverland-cocktails dragen de namen Raspberry River, Gin Flood, Dark & Stormy, Cuba Libre, Limoncello Splash, Fine Wine, Pina Colada, Party on the Beach, Blue Laguna en Passion Martini. Verder staan op de kaart acht mocktails, zonder alcohol.

Voor de cocktails moet 10 euro afgerekend worden. Een mocktail kost 6 euro. Er kan alleen gepind worden. De andere helft van Solaris is nog in gebruik als ijssalon.



Marv Vodka

Toverland werkt voor de drankjes samen met de externe partij Marv Vodka uit Maastricht. Summer Feelings duurt nog tot en met zondag 27 augustus. Het pretpark in Sevenum is in die periode dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Port Laguna blijft tot 22.00 uur geopend, met feestelijke muziek.