Isla Mágica

Massale staking in Spaans pretpark Isla Mágica

De medewerkers van het Spaanse pretpark Isla Mágica zijn boos. Ze eisen een flinke loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden, maar de directie weigert dat. Afgelopen donderdag vond een massale staking plaats, waar bijna het volledige personeelsbestand aan meedeed.

413 van de 426 werknemers legden het werk neer, melden de initiatiefnemers. Er werd actiegevoerd voor de ingang. Officieel bleef het park geopend, maar er waren nauwelijks bezoekers aanwezig. Het management had het publiek vooraf gewaarschuwd dat veel attracties waarschijnlijk gesloten zouden blijven.

Volgens vakbonden is de directie van Isla Mágica na acht maanden onderhandelen bereid om een minimale loonsverhoging door te voeren. Dat vinden de bonden veel te mager. Ze klagen ook over het gebrek aan airconditioning in personeelsruimtes. Men heeft aangekondigd dat er indien nodig meer stakingen zullen plaatsvinden deze zomer.



Avonturenpark Hellendoorn

Isla Mágica, geopend in 1997, ligt in de gemeente Sevilla. Het park telt twee achtbanen: mijntrein El Tren del Potosí en suspended looping coaster Jaguar. Verder is er een waterpark met de naam Agua Mágica. De bestemming hoort bij Groupe Looping, net als onder andere Avonturenpark Hellendoorn.