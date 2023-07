Futuroscope

Frans attractiepark Futuroscope opent bungalowpark Ecolodgee

Het Franse pretpark Futuroscope heeft een nieuw vakantiepark geopend. In Ecolodgee kunnen bezoekers overnachten in een lodge van 27 vierkante meter, vlakbij het futuristische attractiepark. Verspreid over 3,8 hectare staan in totaal 120 lodges. Het gaat om een investering van 18,5 miljoen euro.

Volgens Futuroscope werden de bouwwerken "ecologisch ontworpen" en duurzaam gebouwd, om het impact op het milieu te minimaliseren. Er was veel aandacht voor de lokale biodiversiteit. "Met 7000 vierkante meter aan houten bekleding gaan de bouwwerken harmonieus op in de natuurlijke omgeving." De realisatie nam anderhalf jaar in beslag.

De receptie blijft 24 uur per dag geopend. Parkeren is gratis. De lodges beschikken niet over airconditioning. Ontbijtjes worden bezorgd bij de huisjes. Speciaal voor verblijfsgasten is er het nieuwe café-restaurant Grand Lodge. Logees kunnen ook gebruikmaken van het vorig jaar geopende achtbaanrestaurant Space Loop.



Ruimtestation

De trekpleister in het Franse departement Vienne is al langer bezig om overnachtingsmogelijkheden toe te voegen. Vorig jaar opende Station Cosmos, een hotel gedecoreerd als ruimtestation.



Het is de bedoeling om in 2024 waterpark Aquascope in gebruik te nemen. De directie hoopt dat de bezoekersaantallen op termijn stijgen van zo'n 1,9 miljoen naar 2,5 miljoen bezoekers per jaar.