Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: Europa-Park breekt Zauberwelt der Diamanten af na grote brand

Europa-Park is gestart met het afbreken van de afgebrande Zauberwelt der Diamanten. De nostalgische diamantgrot in het Duitse pretpark werd op maandag 19 juni in de as gelegd. Nadat men afgelopen week al begon met het ontmantelen van een getroffen achtbaan, is nu de constructie zelf aan de beurt.

Videobeelden vanuit themahotel Castillo Alcazar laten zien hoe medewerkers bezig zijn om de dakspanten en een zijmuur te slopen. Om te voorkomen dat er wederom brand uitbreekt, worden de onderdelen voortdurend geblust. Dat is gebruikelijk bij dit soort sloopwerkzaamheden.

Wanneer alle restanten zijn verwijderd, wil Europa-Park beginnen met het opnieuw opbouwen van de Zauberwelt in het Oostenrijkse themagebied. Twee attracties die door de grot heen liepen - powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn - moeten in 2024 opnieuw in gebruik genomen worden.