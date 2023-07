Disneyland Paris

Vakbonden Disneyland Paris zien af van stakingen in juli en augustus

Toeristen hoeven de komende weken niet te vrezen voor protestacties in Disneyland Paris. Er zal in juli en augustus niet gestaakt worden in het Disney-resort. Dat beloven de betrokken vakbonden. In een verklaring worden verschillende redenen genoemd om de komende weken geen demonstraties meer te organiseren.

Zo melden de bonden dat veel vaste medewerkers in juli en augustus op vakantie gaan. Ook wil men rekening houden met de sociale onrust in Frankrijk. "Als verantwoordelijke partij willen we niet dat onze acties relschoppers aantrekken en op die manier beveiligers of andere personeelsleden in gevaar brengen."

De eisen van de vakbonden, waaronder een loonsverhoging van 200 euro per maand en het verhogen van de reiskostenvergoeding, blijven ongewijzigd. "We zijn twee keer ontvangen door de directie, maar helaas leverde dat weinig op", staat in een gezamenlijk persbericht van de bonden UNSA en CGT.



Salarisonderhandelingen

Eind augustus starten nieuwe salarisonderhandelingen. Die stonden al op de planning voordat er gestaakt werd. De directie is nog niet van de boze werknemers af, benadrukken de bonden. "We plannen stakingen aan het begin van het schooljaar in september, om de druk tijdens deze onderhandelingen te verhogen."



In Disneyland Paris vonden de afgelopen weken meerdere stakingsdagen plaats. Wat begon met een bescheiden initiatief, groeide uit tot een beweging waar vele honderden ontevreden medewerkers zich bij aansloten. Het leidde tot het annuleren van entertainmentacts, het sluiten van attracties en het blokkeren van paden en pleinen. Ook kwam het tot een opstootje met beveiligers en een felle ruzie met bezoekers.