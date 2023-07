Wildlands Adventure Zoo Emmen

Tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin wijkt uit naar Wildlands Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen speelt de hoofdrol in het aankomende seizoen van de tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin. Nadat de eerste vijf seizoenen werden opgenomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, wijken de makers nu uit naar Drenthe.

Voor seizoen zes worden deze zomer opnames gemaakt in Wildlands. Producent I Care Producties werkt onder andere met verborgen camera's in de dierenverblijven. Zo krijgen kijkers te zien wat er gebeurt op plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek.

Daarnaast vertellen dierverzorgers over hun werk. Acteur Jacob Derwig verzorgt het commentaar. Het is de bedoeling dat Het Echte Leven in de Dierentuin in het voorjaar van 2024 weer op tv komt, bij omroep NTR op NPO 1.