Walibi Holland ontwikkelt muzikale huisstijl: 'Vrolijk en catchy'

Walibi Holland heeft tegenwoordig niet alleen een normaal logo, maar ook een soundlogo. Het pretpark liet een muzikale huisstijl ontwikkelen, die voorbijkomt op radio, tv en internet. In commercials klinkt tegenwoordig steevast een pakkend deuntje, met kinderen die de naam van het park zingen.

Voor het muzikale project ging Walibi een samenwerking aan met het Rotterdamse marketingbureau TAMBR, gespecialiseerd in audioproducties. "Bij Walibi geloven we in kenmerkende en herkenbare elementen die gekoppeld zijn aan je merk", zegt Walibi's strategiemanager Marcel Paquay. "Op het gebied van audio hadden we die nog niet."

Bij het creëren van de merkmuziek lag de focus op de nieuwe doelgroep van het attractiepark: men heeft de ambitie om meer gezinnen met kinderen te trekken. Paquay beschrijft de melodie als "vrolijk en catchy". "Maar de tune maakt ook gebruik van samples en elektronica die voor ouders van nu herkenbaar in de oren klinken."



Fright Nights

Zo ontstonden een sound logo van zeven seconden en een brand anthem van anderhalve minuut. De tracks worden al een tijdje gebruikt in campagnes. "Maar we hebben ook varianten ontwikkeld voor de verschillende seizoenen en onze Fright Nights", aldus Paquay. "En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn om ook in het park de tune te laten horen."