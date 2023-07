Walibi Holland

Brand op parkeerplaats Walibi Holland: ingang tijdelijk afgesloten

Op de parkeerplaats van Walibi Holland is vanmiddag een brand uitgebroken. Een elektrische auto vatte vlam. Dat vuur sloeg over op naastgelegen auto's. De brandweer is op dit moment bezig om het vuur te blussen, meldt een Walibi-woordvoerder aan Looopings.

In de tussentijd wordt het publiek op afstand gehouden. De entreepoort is om die reden tijdelijk afgesloten. Ook de rolluiken bij de kaartcontrole gingen dicht. Op foto's is te zien hoe bezoekers van het pretpark zich verzameld hebben in de Main Street, in afwachting van de heropening van de in- en uitgang.

Walibi verwelkomde vandaag zo'n 5500 bezoekers, waarvan veel schoolreisjes. Scholieren die op tijd naar huis moesten, zijn via een alternatieve wandelroute naar de bussen gebracht. Daarvoor werd een poort geopend achter familiegebied Speed Zone Off Road. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.