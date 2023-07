Disneyland Paris

Disney-fans zwaar teleurgesteld door vernieuwde attractie: 'Zó jammer'

Een vernieuwde attractie in Disneyland Paris valt niet in de smaak bij fans. Walkthrough-beleving Les Mystères du Nautilus ging onlangs weer open na een sluiting van bijna twee jaar, met nieuwe effecten en een opgefrist decor. In een aflevering van de bekende Nederlandstalige Disney-podcast D-Tales worden de aanpassingen genadeloos afgekraakt.

Voorheen vormde een inktvisaanval de climax van een bezoek aan Les Mystères du Nautilus. De inktvisanimatronic heeft nu plaatsgemaakt voor een videoscherm met stockbeelden van haaien, dolfijnen, schildpadden en walvissen. Het idee is dat bezoekers kunnen kennismaken met het maritieme leven.

"Het zal allemaal wel: dit zijn gewoon bezuinigingsmaatregelen", zegt co-presentator Ralf Verhoef. "Zo'n animatronic is duur om te onderhouden, een scherm is betrouwbaar en werkt altijd." Dat Disney tegelijkertijd koos voor "de boodschap van natuurbescherming", zorgt voor een diepe zucht bij de Disney-liefhebber.



Flauwekul

"Doe dat niet op deze manier, ga niet - sorry dat ik het zeg - een lulverhaal ophangen." Volgens Verhoef mist de attractie spanning, romantiek en avontuur. "Het unieke element uit de attractie ga je weghalen. Dit weghalen haalt zo ontzettend de ziel uit zo'n unieke attractie." Dat de inktvis mogelijk te eng zou zijn voor kinderen, noemt de podcastmaker "flauwelul".



Collega Jorn Jokker vraagt zich af waarom op het nieuwe scherm geen inktvisaanval te zien is. "Het zijn nu gewoon haaien die langzaam langszwemmen. Dat is zó jammer." Verhoef: "Ik vind dat gewoon een slecht verhaal en gewoon heel erg zonde. Je weet hoe dol gasten zijn op animatronics en echte rekwisieten die bewegen, veel meer dan schermen."



Geel hesje

De heren houden hun hart vast voor toekomstige ontwikkelingen. Gaan we bij vergelijkbare belevingen in de Disney-parken straks ook schermen zien in plaats van animatronics, bijvoorbeeld bij de grote draak onder het kasteel? Verhoef zou dat niet pikken. "Daar gaan wij in een geel hesje voor staan", belooft hij.



Verhoef en Jokker maken de Disney-podcast normaal gesproken samen met radio-dj Michiel Veenstra. Hij wordt door Disneyland Paris ingehuurd voor het maken van de reclamepodcast Op Weg naar de Magie, bedoeld om het resort in een positief daglicht te zetten. Bovendien is Veenstra in de Disney-parken te horen als de Nederlandse voice-over.