Zwitserse achtbaanfabrikant reageert op bizar incident in Amerikaans pretpark

De bekende Zwitserse attractiebouwer Bolliger & Mabillard heeft voor het eerst gereageerd op een bizar voorval in een Amerikaans pretpark. Afgelopen week ontdekte een bezoeker dat er een enorme scheur zat in een stalen steunpilaar van de rollecoaster Fury 325 in attractiepark Carowinds, gelegen in de staat North Carolina.

Beelden van de scheur gingen de hele wereld over. Fury 325 is een 99 meter hoge hyper coaster van Bolliger & Mabillard, de fabrikant van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland en Black Mamba in Phantasialand. In Europa staan twee hyper coasters van het bedrijf: Silver Star in Europa-Park en Shambhala in PortAventura World.

Na het publiceren van het filmpje werd de acht jaar oude achtbaan in Carowinds onmiddellijk gesloten. Even later zijn er tijdelijke verstevigingen aangebracht aan de pilaar, om te voorkomen dat het gevaarte instort. Inmiddels heeft Bolliger & Mabillard een vertegenwoordiger richting het park gestuurd, om de situatie te onderzoeken.



Reparatie

Nu is er ook een officiële verklaring van de leverancier. "We zullen nauw blijven samenwerken met Carowinds voor het vinden van de oorzaak, de reparatie en de heropening van de achtbaan", valt daarin te lezen. "We kunnen iedereen verzekeren dat veiligheid onze topprioriteit is." Verder wil men geen vragen beantwoorden over de kwestie.



Andere coasters van de Zwitserse firma zijn na het incident gewoon operationeel gebleven, zonder zichtbare aanpassingen. Bolliger & Mabillard bouwde tot nu toe 124 verschillende achtbanen, waarvan 24 in Europa. De laatste Europese exemplaren openden dit jaar in het Engelse Chessington World of Adventures en Legoland Deutschland.