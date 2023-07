Efteling

Efteling biedt refill-optie aan bij zomerse drankjes

De Efteling werkt met een refill-optie bij nieuwe zomerse drankjes van Lipton. Op het plein bij Fata Morgana is ice tea met fruitsmaak verkrijgbaar, inclusief een herbruikbare fles. Naar aanleiding van een tip van een bezoeker kan de fles nu opnieuw gevuld worden.

Een Efteling-bezoeker schreef op Twitter dat hij de fles nog thuis heeft staan. "Wordt de prijs van dit drankje dan goedkoper als ik hem meeneem?", wilde hij weten. De Efteling besloot erop in te spelen.

"Een refill was eerst niet mogelijk, maar mede dankzij jouw feedback hebben we nu een refill-optie toegevoegd voor 5,25 euro", antwoordde het attractiepark. "Dankjewel voor het meedenken!"



Arabian Spice

De reguliere prijs voor Lipton-ijsthee met een smaakje, inclusief herbruikbare fles, is 5,95 euro. Er kan gekozen worden uit de varianten Colourful Flowers en Arabian Spice. De Efteling benadrukt dat bezoekers geen willekeurige beker mogen meebrengen. "Alleen de herbruikbare Lipton-fles wordt gevuld."