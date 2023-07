Efteling

Video: muzikanten zorgen voor Duitse sfeer bij Efteling-attractie Max & Moritz

Een nieuwe muziekkapel zorgt deze zomer voor een Duits sfeertje op het plein bij Max & Moritz in de Efteling. De zogeheten Anderberg Musikverein treedt meerdere keren per dag op in het themadeel. Af en toe spelen twee andere personages mee: bakker Krümel en Frau Schmetterling.

Vorig jaar konden Efteling-bezoekers kijken naar een driekoppige dorpsfanfare. Dit keer is een iets uitgebreider muziekkorps aanwezig. De Efteling spreekt over de "bonte vrolijke blaaskapel van het dorp". Het repertoire bestaat uit onder andere uit het "Anderbergse dorpslied".

De muzikanten staan elk uur op het programma tussen 16.00 en 20.00 uur. Hun optredens duren ongeveer veertig minuten. Anderberg is de naam die het attractiepark heeft gegeven aan het gebied waar het verhaal van Max & Moritz zich afspeelt. De twee kwajongens komen overdag voorbij met een zelfgebouwd vliegmachientje. Verder zijn er kraampjes met eten, drinken en spellen.