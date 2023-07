Disneyland Paris

Disneyland Paris krijgt loopbanden op parkeerplaats eindelijk aan de praat

Het is Disneyland Paris eindelijk gelukt om de loopbanden op het parkeerterrein te repareren. De zogeheten moving walkways waren meer dan twee jaar lang buiten gebruik. Op 19 juni 2021 kwamen de banden onder water te staan tijdens extreem noodweer. Daardoor ging de apparatuur kapot.

Nagenoeg de volledige installatie moest vervangen worden. De werkzaamheden namen dus maar liefst 24 maanden in beslag. Sinds deze week zijn de eerste opgeknapte loopbanden op de parkeerplaats weer operationeel. Bezoekers kunnen ze gebruiken om op comfortabele wijze naar de entree of naar hun auto te gaan, zonder veel te hoeven lopen.

Tussen 2017 en 2019 stonden de walkways ook al regelmatig stil vanwege technische mankementen. In maart 2019 brak massale paniek uit toen een haperende loopband een knalgeluid maakte. Eind dat jaar konden de banden weer in gebruik genomen worden, na het vernieuwen van de techniek. In de zomer van 2021 ging het dus opnieuw fout.