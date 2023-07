Nieuws

Meerdere attractieparken en dierentuinen dicht vanwege zware storm

Verschillende Nederlandse pret- en dierenparken gaan vandaag niet open in verband met zomerstorm Poly. Onder andere Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Julianatoren en Artis houden de poorten gesloten. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de noordelijke provincies. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan.

Ook Verkeers- & Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha, Sprookjeswonderland in Enkhuizen, AquaZoo Leeuwarden, Linnaeushof in Bennebroek, Kasteelpark Born en Dierenpark Hoenderdaell hebben aangekondigd dicht te blijven. DierenPark Amersfoort is gesloten tot 12.00 uur, Vogelpark Avifauna wil om 13.00 uur weer opengaan.

In Walibi Holland zijn momenteel ongeveer 250 bezoekers aanwezig. Zij zijn naar restaurant Club W.A.B. gestuurd, tot de kust veilig is om het park weer te verlaten. "Tot die tijd dienen medewerkers ook zo veel mogelijk binnen te blijven", schrijft de directie in een interne memo.



Buitenattracties

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft het publiek 's ochtends opgevangen in het overdekte gedeelte Jungola. Later gaan ook de andere gebieden open. In de Efteling, Duinrell, Toverland, Avonturenpark Hellendoorn en de Waarbeek staan meerdere buitenattracties stil vanwege de weersomstandigheden. De verwachting is dat de attracties later vandaag heropend kunnen worden als de storm gaat liggen.



Overlast

Storm Poly zorgt momenteel voor veel overlast en schade, met name in Noord-Holland, Flevoland, Friesland. Het gaat officieel om de eerste zeer zware zomerstorm ooit. Op veel plekken zijn bomen omgewaaid door zware windstoten. Het treinverkeer is stilgelegd.