Bellewaerde Park

Nieuwe attractie Bellewaerde Park staat half uur stil met bezoekers erin

Bezoekers van het Belgische pretpark Bellewaerde Park hebben afgelopen weekend geruime tijd vastgezeten in een nieuwe attractie. De ride Hampi, een molen van het type nebulaz, kwam zondagavond stil te staan door een technisch defect.

Er zaten op dat moment tien mensen in de gondels, melden Vlaamse media. Het probleem trad rond 20.15 uur op. Bellewaerde was eigenlijk geopend tot 18.00 uur, maar 's avonds vond een besloten evenement plaats voor een postbedrijf.

Volgens een woordvoerder was sprake van een stroomstoring, veroorzaakt door een technisch mankement. De brandweer werd opgeroepen voor een evacuatie, maar uiteindelijk hoefden de hulpdiensten niet ter plaatse te komen. Na ongeveer een half uur was iedereen bevrijd door het personeel.



Draaiende armen

Hampi, geopend in april, bestaat uit vier draaiende armen met aan de uiteindes bakjes voor vier personen. Tijdens een rit bewegen de armen rakelings langs elkaar heen. De molen werd geleverd door de Italiaanse firma Zamperla.