Prater

Amerikaanse zangeres P!nk bestolen in Oostenrijks pretpark

De beroemde Amerikaanse zangeres P!nk heeft iets vervelends meegemaakt in het Oostenrijkse pretpark Prater. Alecia Beth Moore, zoals de wereldster eigenlijk heet, was afgelopen week in Wenen om concerten te geven. Ze besloot ook een bezoek te brengen aan het bekende attractiepark in de Oostenrijkse hoofdstad.

Daar werden echter de fietsen van haar dochter en haar man gestolen, zo schrijft P!nk op Instagram. "Net op tijd aangekomen in Wenen om iemand de mountainbikes van mijn dochter Willow en Carey Hart te laten stelen uit pretpark Prater", valt te lezen bij een foto van de zangeres op haar fiets.

Het gaat om groene mountainbikes van het merk Trance. "Ik hoop dat degene die ze heeft meegenomen crasht en een snee in de knie krijgt", laat de 43-jarige beroemdheid weten aan haar bijna tien miljoen Instagram-volgers. Het is niet bekend of ze aangifte heeft gedaan bij de politie.



Stadspark

Prater is een vrij toegankelijk stadspark, waar apart betaald moet worden voor de attracties. De Weense optredens van P!nk, onderdeel van haar Summer Carnival-tournee, vonden plaats op zaterdag 1 en zondag 2 juli.