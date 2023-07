Kermis

Meisje (13) uit attractie geslingerd op Duitse kermis

Een 13-jarig meisje is maandagavond gewond geraakt op een Duitse kermis nadat ze uit een attractie werd geslingerd. Dat had ze volgens de autoriteiten aan zichzelf te danken: het slachtoffer zou zich niet aan de veiligheidsregels gehouden hebben tijdens een ritje in de molen Beach Party.

Het incident vond plaats op de zogeheten Beecker Kirmes in Duisburg, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Beach Party is een attractie van het type musik express, een variant op een rupsbaan. De mechanische beugels in de gondels zijn handmatig te openen door de inzittenden.

Het meisje zou haar veiligheidsbeugel te vroeg geopend hebben. Ook zat ze op een verkeerde manier in het bakje, met haar benen naar buiten. De tiener liep lichte verwondingen op aan haar gezicht. Ze is ter plekke behandeld door hulpverleners. Daarna werd ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.



Technisch

Een woordvoerder van de organisatie benadrukt dat er technisch gezien niets mis is met de attractie. Die bleef dan ook gewoon operationeel. Men roept alle kermisbezoekers op om te allen tijde de veiligheidsinstructies te volgen, om dit soort voorvallen te voorkomen.