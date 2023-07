Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park voegt bijzonder decorstuk toe aan spookhuis: afkomstig van de concurrent

Europa-Park heeft een bijzonder rekwisiet toegevoegd aan het spookhuis Geisterschloss. Oplettende pretparkfans kunnen tijdens een ritje een decorstuk ontdekken dat afkomstig is uit een ander pretpark. Het gaat om een onderdeel van de verdwenen darkride Burg Falkenstein in attractiepark Holiday Park.

Die attractie werd afgelopen najaar gesloten, waarna de decors zijn geveild. Tenminste één decorelement is op de kop getikt door Europa-Park. In één van de eerste scènes van Geisterschloss passeren bezoekers een kamer waar allerlei griezels zich storten op een feestmaal. Op de tafel ligt sinds kort een groot varken.

Het varken was tot vorig jaar te vinden in Burg Falkenstein. Europa-Park brengt op die manier een ongebruikelijk eerbetoon: een deel van de gesloten darkride in Holiday Park leeft voort in een vergelijkbare griezelattractie bij de concurrent. Eerder werd een enorme drakenkop al overgebracht naar een regionaal museum.



Smurfen

Geisterschloss opende in 1982, Burg Falkenstein volgde vijf jaar later. Beide attracties werden gebouwd door fabrikant Mack Rides, de huisleverancier van Europa-Park. In Burg Falkenstein troffen bezoekers duistere scènes uit de middeleeuwen aan. Holiday Park vervangt de klassieke darkride door een attractie rond De Smurfen, die in 2024 af moet zijn.