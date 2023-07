PortAventura World

Video: Nederlanders leven zich uit met onbeveiligde bluetooth-speakers in Spaans pretpark

Dankzij een lollige actie van een groep Nederlandse toeristen was er dinsdagmiddag plotseling Efteling-muziek te horen in het Spaanse pretpark PortAventura. In de wachtrij van de nieuwe attractie Uncharted blijken zich speakers te bevinden die doodeenvoudig gekoppeld kunnen worden met bluetooth.

Eigenlijk hoort in de rij mysterieuze themamuziek te klinken, maar met behulp van de onbeveiligde bluetooth-verbinding kan iedereen iets anders aanzetten. De Nederlanders besloten via Spotify muziek uit de Efteling af te spelen. Zo kond de wachtende menigte meegenieten van de melodie van Carnaval Festival.

"Er hangt een scherm waar de personages op verschijnen", legt één van de grappenmakers uit in gesprek met Looopings. "Maar als zij niet praten is er geen actieve verbinding met de speakers. Dan kun je je mobiele telefoon gewoon via bluetooth koppelen aan de geluidsboxen in de wachtrij."



Trucje

De connectie wordt tot stand gebracht met een versterker van het type Fosi Audio BT20A Pro. Dat is ook de naam van de bluetooth-verbinding. Er is verder niets speciaals voor nodig: iedereen met een smartphone kan het trucje uithalen.



De Nederlandse bezoekers ontdekten de mogelijkheid toen ze zelf plotseling merkwaardige muziek hoorden, die niet bij de attractie past. Vervolgens zagen ze dat omstanders met de bluetooth-optie aan het spelen waren. "Toen hebben wij het ook even uitgeprobeerd en vastgelegd."