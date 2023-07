Nieuws

Puy du Fou mikt op 800.000 jaarlijkse bezoekers voor Nederlandse vestiging

Het historische Franse themapark Puy du Fou bevestigt plannen voor een vestiging in Nederland. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het openen van een Puy du Fou-park in de Drentse gemeente Meppel. De initiatiefnemers rekenen op 800.000 bezoekers per jaar.

Dat aantal is vergelijkbaar met de jaarlijkse bezoekerscijfers van trekpleisters als Walibi Holland, Wildlands Adventure Zoo Emmen en DierenPark Amersfoort. Het zou gaan om ongeveer twee keer zo veel bezoekers als bijvoorbeeld Apenheul, Madurodam en Archeon het afgelopen jaar verwelkomden.

Looopings kon in december vorig jaar al melden dat Puy du Fou interesse had om naar Meppel te komen. Daarvoor is een terrein in beeld van maar liefst 60 hectare. Tot nu toe durfden andere media de naam van Puy du Fou niet te noemen. Ook politici en andere betrokkenen bleven daar vaag over. Nu is de bevestiging er alsnog.



2027

Als de plannen doorgaan, kan de Nederlandse Puy du Fou-locatie openen tussen 2027 en 2035. Vijf jaar na de opening wil Puy du Fou zo'n achthonderd fulltimebanen gecreëerd hebben. Dat kan na tien jaar oplopen tot bijna het dubbele.



De gemeente en de provincie zijn vooralsnog enthousiast. Wat meehelpt, is dat Puy du Fou het project volledig zelf financiert. Er wordt - in tegenstelling tot bij veel andere vergelijkbare initiatieven - geen beroep gedaan op belastinggeld.



Spanje

Puy du Fou staat bekend om grote spektakelshows vol speciale effecten. Het bedrijf heeft als doel om in 2030 wereldwijd vier parken te hebben. Naast het vlaggenschip in Frankrijk opende in 2021 al een vestiging in Spanje. Er wordt momenteel ook gezocht naar een geschikte locatie in het Verenigd Koninkrijk.