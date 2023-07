Skyline Park

Video: pretparkmedewerker houdt pauze, maar laat waterbaan aan staan

Een Nederlander was maandag getuige van een merkwaardig tafereel in het Duitse pretpark Skyline Park. De bezoeker zag hoe een medewerker bij een waterattractie zijn post verliet om pauze te gaan houden. Ondertussen liet hij de waterbaan gewoon aan staan. Er waren geen collega's in de buurt.

"De operator van de Wildwasserbahn gaat met pauze, attractie blijft aan staan en mensen moeten maar zelf aan de lopende band in- en uit stappen", schrijft de ooggetuige op Twitter.

Bij gebrek aan controles besloten enkele bezoekers het heft in eigen hand te nemen. Zij hadden geen zin om te wachten tot hun bootje was aangekomen bij het station, dus ze stapten uit en klommen via andere boomstammetjes terug.



Twintig minuten

"We zaten daar zo'n twintig minuten en in die tijd was er geen spoor te bekennen van een operator", aldus de Nederlander. "Maar de ride bleef open." Mensen konden gewoon blijven instappen, ook al was er geen toezicht. Skyline Park, gelegen in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.