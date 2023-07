Walibi Holland

Walibi Holland organiseert feestavond met Eddie de Clown: Eddie's Foute Party

Walibi Holland viert komend najaar een feest om het halloweenseizoen officieel in te luiden. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september vindt in het conferentiecentrum van het pretpark Eddie's Foute Party plaats. Het evenement wordt gepresenteerd door niemand minder dan Eddie de Clown.

Voor halloweenfans is dat smullen: het komt niet vaak voor dat de horrorclown zich buiten de halloweenperiode laat zien. De feestavond is bedoeld als een pre-party voor de Halloween Fright Nights, die een weekend later losbarsten. Op het programma staan optredens van drie artiesten: Lamme Frans, Ronnie Ruysdael en Vieze Jack.

Fans van het eerste uur zullen zich met name verheugen op de laatstgenoemde feestzanger. Hij vertoont gelijkenissen met de oude Walibi-act Beetlejuice, die in 2010 voor het laatst met Eddie de Clown op het podium stond tijdens de Halloween Fright Nights. In die zin is de komst van Vieze Jack naar het attractiepark een soort hereniging.



Voorverkoop

Tickets voor Eddie's Foute Party zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de ticketshop op de Walibi-website. In de voorverkoop kosten kaarten 39 euro per persoon. Dat is inclusief toegang tot het park van 10.00 tot 18.00 uur. Het feest duurt van 18.00 tot 23.00 uur. De minimumleeftijd bedraagt 18 jaar. Er is ook een combideal voor vakantiepark Walibi Village. Inclusief overnachting in een bungalow zijn feestgangers 90 euro kwijt.



Vorig jaar presenteerde Walibi op vier avonden in september een vergelijkbaar concept onder de noemer Walibierfest. Dat was geen succes: er werden slechts enkele kaarten verkocht. Eén van de avonden was zelfs zo impopulair dat Walibi besloot om alle gekochte tickets te annuleren en er een besloten personeelsfeest van te maken. Door Eddie de Clown aan het evenement te koppelen, hoopt men op meer animo.