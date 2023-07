Holiday Park

Waterspeeltuin in Duits Plopsa-park geopend: glijbanen en Beach Bar

Het Duitse pretpark Holiday Park heeft een nieuwe attractie speciaal voor de warme zomerdagen. Bij hoge temperaturen kunnen bezoekers gebruikmaken van een waterspeeltuin met glijbanen, sproeiers, watervallen en ander waterelementen. De toevoeging staat in het teken van de animatieserie Super Wings.

De personages Jett, Donnie, Dizzy en Jerome kregen elk hun eigen waterglijbaan. Er zijn kleedkamers en douches voorzien. Terwijl kinderen spelen, kunnen ouders een cocktail bestellen bij de naastgelegen Beach Bar. De nieuwe waterspeeltuin werd gebaseerd op een gelijkaardige attractie in het Poolse Plopsa-pretpark Majaland Kownaty, geopend in 2021.

"In de zomer zijn onze waterbanen de populairste attracties", zegt Bernd Beitz van moederbedrijf Plopsa. "Bij hoge temperaturen snakken onze gasten naar verfrissing. Daar is deze nieuwe waterspeelplaats ideaal voor." De toestellen werden geleverd door de Nederlandse firma iPlay Water Attractions.



Summernights

Holiday Park blijft in de zomervakantie extra lang geopend: op alle zaterdagen tussen 29 juli en 2 september vinden de Summernights plaats. Dan sluit het park pas om 22.00 uur. Op het programma staan optredens en een vuurwerkshow.