Efteling

Efteling-medewerkers lezen sprookjes voor op Dag van het Sprookje

Medewerkers van de Efteling hebben vandaag sprookjes voorgelezen aan bezoekers. Ter gelegenheid van de Dag van het Sprookje - 7 juli - doken verschillende personeelsleden in de sprookjesboeken. Zo las directielid Koen Sanders een verhaal voor in speelgebied Nest.

Hij koos voor De Redders van Ruigrijk, het kinderboek van wijlen Marc de Hond dat verscheen bij de opening van Nest. "Ik vind voorlezen belangrijk omdat verhalen vertellen mensen bij elkaar brengt", aldus Sanders. "Dat is ook precies wat we elke dag opnieuw in de Efteling doen."

Ook Luc van Laar, de vaste portier van het Efteling Theater, las voor. Verder verlieten enkele personeelsleden van de afdelingen attracties, evenementen en horeca tijdelijk hun werkplek om verhalen te delen.



Initiatieven

De Efteling bedacht de Dag van het Sprookje in 1999. Sindsdien zijn er op 7 juli regelmatig initiatieven om sprookjes in de schijnwerpers te zetten.