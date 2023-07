Efteling: Danse Macabre

Knipoog naar Kate Bush in nieuwe kruidenierswinkel bij Efteling-attractie Danse Macabre

De nieuwe Efteling-winkel In den Swarte Kat bevat meerdere verwijzingen naar het verdwenen Spookslot, maar één referentie is wel héél subtiel. Op een vaandel aan de muur van de kruidenierszaak wordt geknipoogd naar Kate Bush, de Britse zangeres die in 1978 een videospecial opnam bij de opening van het Spookslot.

Het verhaal achter In den Swarte Kat en de toekomstige attractie Danse Macabre gaat over een fictief internationaal muziekconcours uit de negentiende eeuw, onder leiding van de wereldberoemde dirigent Joseph Charlatan. Eeuwen geleden is hij echter spoorloos verdwenen, samen met zijn complete orkest.

In het winkeltje hangen vaandels die verschillende edities van het muziekconcours promoten. Op een vaantje met het jaartal 1868 valt te lezen dat de openingsceremonie zal worden verricht door ene Cathérine Arbuste. Dat is de Franse vertaling van Kate Bush.



Sopraanstem

Ze wordt aangeprezen als een "wonderbaarlijke verschijning" met een "formidabele sopraanstem". Het uiterlijk van de artiest op het vaandel vertoont bovendien gelijkenissen met de wereldberoemde zangeres, die dankzij de special uit de jaren zeventig een bijzondere connectie heeft met de gesloopte attractie.



Het concours wordt volgens het vaandel gehouden in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel: de naam voor het attractiegebouw van Danse Macabre. Ook dat is een verwijzing naar het Spookslot. In het oude Spookslot-verhaal kwam een personage voor met de naam Vierde Burggraaf van Capelle van Kaatsheuvel.