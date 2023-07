DierenPark Amersfoort

Partij voor de Dieren boos op DierenPark Amersfoort na onthulling over doodschieten apen

De Partij voor de Dieren heeft het vertrouwen in DierenPark Amersfoort verloren na een onthulling over het doodschieten van twee apen. In 2020 ontsnapten chimpansees Mike en Karibuna uit hun verblijf door een menselijke fout. Ze werden neergeschoten. Volgens de dierentuin was er geen andere mogelijkheid, omdat een verdoving pas te laat zou gaan werken.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat de vork net iets anders in de steel zat: er was tijdens het incident helemaal geen dierenarts aanwezig om een verdoving klaar te maken. Alleen dierenartsen mogen met verdovingspistolen schieten. Bovendien lagen de benodigdheden voor een verdoving aan de andere kant van het park. DierenPark Amersfoort heeft die details tot nu toe onder de pet gehouden.

Experts reageren verbaasd. Primatoloog Marc van Roosmalen noemt de dood van de twee apen bijvoorbeeld "totaal onnodig". Hij denkt dat het park beter ketamine had kunnen gebruiken. "Dat werkt heel snel in de juiste dosis. Iedereen kent beelden van hoe een neushoorn of olifant binnen de kortste keren plat gelegd kan worden in een wildpark. Met de juiste dosering krijg je elk dier onder zeil."



Stuitend amateurisme

De Partij voor de Dieren twijfelt of DierenPark Amersfoort nog wel een dierentuinvergunning verdient. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg spreekt over "stuitend amateurisme". "Ik heb er geen andere woorden voor. Dat er niet standaard een dierenarts is, vind ik op dit moment nog wel het ergste. Die moet er gewoon 24/7 zijn."



De dierentuin kwam de laatste tijd vaker in het nieuws met ontsnappingen: naast de twee chimpansees wisten ook twee wolven, een hyena en een sneeuwuil te ontkomen. "Eén fout, dat kan gebeuren. Maar dit was gewoon een totale keten van blunders." Wassenberg laat het er niet bij zitten. "Ik ga hier zeker werk van maken. We moeten ons afvragen: is deze dierentuin de vergunning wel waard?"



Enige optie

DierenPark Amersfoort blijft erbij dat het doodschieten van de apen de enige optie was. Willem Verdonck, teamleider dierverzorging, denkt dat de apen ook gedood waren als er wel een dierenarts aanwezig was. Hij ontkent dat er geschikte verdovingen bestaan die binnen enkele seconden kunnen werken.