Efteling

Bizarre video: Efteling-figuur O.J. Punctuel staat te shaken in Symbolica

Gaat alles wel goed met O.J. Punctuel, de strenge lakei uit de Efteling-attractie Symbolica? Een filmpje van een Efteling-bezoeker toont hoe het personage hevig aan het schudden is in de voorshow van het Paleis der Fantasie. Het mankement zorgt voor een bizar en lachwekkend beeld.

Terwijl Punctuel zijn vaste praatje houdt met Pardoes, zwaait de defecte animatronic voortdurend op en neer. De perkamentrol in zijn handen schudt ook mee. Alleen wanneer de pop andere bewegingen maakt, houdt het schudden even op. Daarna begint de lakei weer heen en weer te shaken.

De video werd vanochtend op Twitter gezet door Loretta Jacobs. "Ik weet niet of het door mij of door Pardoes komt, maar zou de hofarts later vandaag een bezoek kunnen brengen aan de beste man?", vraagt ze de Efteling. Er is nog niet op gereageerd. Het probleem kon kennelijk snel verholpen worden, want Symbolica was vandaag gewoon geopend.



Garner Holt

Het gebeurt vaker dat de animatronics in Symbolica disfunctioneren. In december verloor gastheer Pardoes nog zijn hoofd. Twee weken later hing hij plotseling laveloos achterover, met zijn hoofd in zijn nek. De geavanceerde bewegende figuren in de darkride werden zes jaar geleden geleverd door de Amerikaanse firma Garner Holt.