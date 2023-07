Attractiepark Toverland

Foto's: in de nieuwe Toverland-attractie Pixarus bepalen bezoekers zelf of ze over de kop gaan

Door de toevoeging van vliegtuigmolen Pixarus heeft Toverland-themagebied Avalon een totaal andere uitstraling gekregen. De tientallen meters hoge vliegattractie werd gebouwd op een opmerkelijke plek, namelijk ín de spiraal van de bestaande achtbaan Fenix. Wanneer de molen en de wing coaster tegelijkertijd in bedrijf zijn, scheren de vliegtuigjes rakelings langs de Fenix-treinen heen.

Dat zorgt voor een spectaculaire ervaring voor zowel de menigte in de wachtrij als de inzittenden van beide attracties. Pixarus is een zogeheten sky fly van de Duitse fabrikant Gerstlauer, bestaand uit een draaiende arm met aan het uiteinde twaalf stoeltjes. Aan de andere kant bevindt zich een contragewicht met een grote toverketel.

De 22 meter hoge constructie werd neergezet op een 5 meter hoog platform, waardoor tijdens de vlucht een maximale hoogte van 27 meter bereikt wordt. Passagiers maken rondjes met een topsnelheid van zo'n 30 kilometer per uur. Ze kunnen zelf bepalen of ze over de kop gaan door twee vleugels - rood, groen of blauw - te bewegen.



Perfectament

De ingang van Pixarus is bereikbaar via een nieuw wandelpad onder de baan van Fenix. Volgens het verhaal krijgen de bezoekers vliegles van tovenaar Merlijn Ambrosius, in zijn Flight School of Magic. Bij de uitgang hangt een speciaal scherm - het Perfectament - dat aangeeft hoeveel 'tumble rolls' de leerlingen hebben gemaakt. Er geldt een minimumlengte van 125 centimeter.



De uitvoerig gedecoreerde wachtrij zit vol met details en verwijzingen naar andere attracties in het themadeel. Er hangen vaandels, tekeningen en schilderijen die het achtergrondverhaal en de werking van het vliegsysteem verduidelijken.



Bewegende schilderijen

Een kleurrijke, achthoekige ruimte fungeert als voorshow. Daar zijn onder andere bewegende schilderijen, ramen met rode gordijntjes en planken met boeken en kaarsen te vinden. Aan het plafond hangt een kroonluchter met planeten en rotsen eraan. Een instructiefilmpje laat zien wat van de bezoekers verwacht wordt.