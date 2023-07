Tivoli Friheden

Deens pretpark kondigt nieuwe rollercoaster aan na dodelijk ongeval

Het Deense pretpark Tivoli Friheden investeert in een nieuwe achtbaan na een dramatisch ongeluk. Een jaar geleden kwam een 14-jarig meisje om het leven bij de hangende rollercoaster Cobra. Het achterste gedeelte van een trein brak tijdens een rit af. De attractie werd na het incident weggehaald.

Op de oude plek van Cobra is tijdelijk een speelgebied te vinden. Het management kondigde al meermaals aan dat men in 2024 een nieuwe achtbaan wil openen. Nu is duidelijk om wat voor soort coaster het gaat. Tivoli Friheden bestelde een achtbaan van het type euro-fighter bij de Duitse fabrikant Gerstlauer.

De toevoeging gaat Vindfald heten. De rit - vergelijkbaar met onder andere de Falcon in Duinrell en de Typhoon en Bobbejaanland - zal bestaan uit een verticale lift, een loodrechte vrije val, een looping en een kurkentrekker. Vindfald wordt 23 meter hoog en ruim 300 meter lang, met een verwachte topsnelheid van 72 kilometer per uur.



De leukste

"Ons park ligt dichtbij het centrum, met veel bomen, water en bloemen", zegt directeur Henrik Ragborg Olesen. "Daardoor kunnen we niet de langste achtbaan ter wereld bouwen, maar we kunnen wel proberen om de leukste achtbaan te creëren."



Hij benadrukt dat bewust voor leverancier Gerstlauer gekozen is. Voorganger Cobra kwam uit de fabriek van een relatief onbekende Italiaanse partij. "Er gaat geen dag voorbij zonder dat we terugdenken aan het ongeluk", aldus Olesen. "Daarom was het voor ons extra belangrijk om een partner te vinden met jaren ervaring en een goede reputatie."



Strijdlustig

De directeur vertelde eerder strijdlustig helemaal klaar te zijn met Italiaanse bouwers. Het park heeft er meerdere slechte ervaringen mee: in 2008, het openingsjaar, vond ook al een ernstig ongeval plaats bij Cobra. Ook toen raakte een karretje los. Vier personen raakten gewond.