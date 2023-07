Attractiepark Toverland

Toverland haalt geliefde muziek weg: 'Mijn pretparkhart huilt'

Pretparkfans reageren verbaasd en teleurgesteld op de keuze om een populair Toverland-nummer weg te halen. In het Limburgse attractiepark was sinds 2018 het poplied Fire & Ice te horen, als onderdeel van de attractie Merlin's Quest. Nu het bijbehorende themagebied Avalon een gedaantewisseling heeft ondergaan, is het nummer verdwenen.

Een bewuste keuze, zo geeft Toverland aan op Twitter. "De muziektrack Fire & Ice komt inderdaad niet meer terug", antwoordt het park op een bericht van een verontruste fan. "We hebben ervoor gekozen om ook hier de muziek aan te laten sluiten op de nieuwe, feestelijke sfeer."

Fire & Ice werd gecomponeerd door de Duitse firma IMAscore en gezongen door Canadese artiest Nathan Nasby. Producent Xaver Willebrand vergeleek het nummer destijds met de bekende deuntjes uit Disney-attracties als Pirates of the Caribbean en Haunted Mansion. "We zullen zien of Fire & Ice ook zo'n klassieker wordt. We merken dat het nummer nu al veel fans heeft."



Groot verdriet

Vijf jaar later kiest Toverland voor iets anders. Bij IMAscore werd nieuwe, instrumentale muziek besteld voor Merlin's Quest. Fire & Ice keert niet meer terug, tot groot verdriet van veel vaste bezoekers. "De beste muziek van heel Toverland is weggehaald", schrijft iemand op social media. "Mijn pretparkhart huilt", zegt een ander.



Een greep uit de overige reacties: "Wat een bizarre keuzes zijn hier gemaakt", "Die muziek paste daar juist zo goed!", "R.I.P., één van de mooiste nummers van het park verdwijnt", "Oei, dat was wel de beste track", "Teleurstelling", "Waarom?!", "Néé!" en "Pardon, what the fuck?".



Heimwee

Ondanks de commentaren is Toverland niet van plan om Fire & Ice terug te brengen. Wie heimwee heeft naar het nummer, kan het lied nog wel beluisteren op Spotify en andere streamingdiensten. De nieuwe Avalon-soundtrack verschijnt daar voorlopig niet op: Toverland wil muziek tegenwoordig exclusief houden, om te voorkomen dat andere partijen ermee aan de haal gaan.