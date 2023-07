Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Première Slagharen-show valt in het water: zaal ontruimd door brandalarm

De première van de zomershow in Attractiepark Slagharen is dit weekend niet verlopen zoals gepland. Zaterdagmiddag stond de eerste voorstelling van de Western Circus Show op het programma. Al na enkele minuten moest de productie stopgezet worden.

Rookmachines in de zaal hadden kennelijk het brandalarm geactiveerd. Op videobeelden van Slagharen-fan Esmeralda Veenstra is te zien hoe illusionist Alfredo Lorenzo nog bezig is met het afronden van zijn act als plotseling het alarm begint te loeien. Vrijwel direct daarna gaat de werkverlichting aan.

Toeschouwers kregen de rest van de show niet meer te zien: zij hebben de zaal moeten verlaten. Ook voor de crew was de gebeurtenis behoorlijk zuur. Acteurs en artiesten hebben de afgelopen weken intensief gerepeteerd, op weg naar de première.



American Circus Theater

Zaterdag ging de tweede voorstelling van de dag wel door, zonder brandalarm of onderbrekingen. De Western Circus Show, geproduceerd door Aniba Entertainment, is nog tot begin september twee keer per dag te zien in het American Circus Theater, achteraan het park.