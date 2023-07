Efteling

Efteling verwacht dat schommelschip Halve Maen nog deze week weer opengaat

Het schommelschip in de Efteling blijft voor problemen zorgen. Bij de werkzaamheden van de afgelopen weken is een nieuw mankement ontdekt, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Men hoopt dat de Halve Maen later deze week alsnog heropend kan worden.

De attractie ging in mei onaangekondigd dicht, volgens de Efteling omdat er sprake was van slijtage van een technisch onderdeel. Er werd een gigantische steigerconstructie opgebouwd om het euvel te verhelpen. Toch is de Halve Maen nog niet operationeel geweest.

"Er is een nieuw probleem gedetecteerd, dat losstaat van het vorige probleem", legt de voorlichter uit. Hij wil verder niet in detail treden. Het gaat in ieder geval om een ander onderdeel dan voorheen. "Dit wordt op dit moment opgelost."



Datum

Naar verwachting gaat de schommelboot nog vóór het weekend weer open. Een specifieke datum is nog niet bekend. Wie op de hoogte wil blijven van de status, kan de officiële Efteling-app in de gaten houden.