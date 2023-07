Gröna Lunds Tivoli

Attractiepark in Stockholm komende week weer open na dodelijk ongeluk

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund gaat komende week weer open voor bezoekers. Een week geleden, op zondag 25 juni, vond een dodelijk ongeluk plaats bij de achtbaan Jetline. Sindsdien zijn de poorten gesloten. Op maandag 3 juli is het publiek welkom, maar attracties en eetgelegenheden blijven nog even gesloten.

Het park in Stockholm gaat tussen 15.00 en 19.00 uur open als een wandelgebied, voor iedereen die Gröna Lund in stilte wil bezoeken. "Er zullen geen attracties, spellen of verkooppunten in bedrijf zijn", valt te lezen in een uitleg.?"We zijn open voor iedereen en de toegang is gratis."

Twee dagen later, op woensdag 5 juli, wordt Gröna Lund weer volledig opengesteld, met uitzondering van Jetline. "We hebben extra controles uitgevoerd bij de attracties", belooft het management. "Daarnaast voeren externe onafhankelijke specialisten aanvullende inspecties uit bij zeventien attracties. Voor ons is de veiligheid van onze bezoekers en werknemers het allerbelangrijkste."



Gewond

Hoe het een week geleden dan toch fataal mis kon gaan, wordt nog uitgezocht. Na het afbreken van een onderdeel kwam een karretje van de rollercoaster deels los van de rail. Een 35-jarige vrouw, die uit het bakje viel, overleefde het incident niet. Negen andere inzittenden raakten gewond.



"Gröna Lund heeft er altijd naar gestreefd om een plek te zijn waar familie en vrienden samen gelukkige herinneringen creëren", meldt de directie. "We hopen dat we dit gevoel in de toekomst kunnen terugbrengen."



Geen levensverzekering

Een opvallende reclamecampagne voor het pretpark, met de Zweedse Hollywood-acteur Joel Kinnaman in de hoofdrol, is vanwege het ongeval stopgezet. Er werd geadverteerd met de slogan "Gröna Lund: zelfs voor lafaards!". In een video was te zien hoe de bange acteur een ritje in een achtbaan afwees met een smoes, namelijk omdat hij geen Zweedse levensverzekering zou hebben.



Ook het concurrerende Zweedse pretpark Liseberg is gestopt met adverteren in de buurt van Gröna Lund. Eerder dit jaar verschenen ludieke reclames voor Liseberg op veerboten in de omgeving van het attractiepark in Stockholm. Uit respect heeft men de campagne gestaakt.