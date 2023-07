Plopsa Group

Bizar: Kabouter Plop-muziek te horen in Amerikaans pretpark

In een groot pretpark in de Verenigde Staten wordt muziek gedraaid uit Plopsaland. Worlds of Fun, gelegen in de Amerikaanse staat Missouri, blijkt aan de lopende band Plopsa-nummers af te spelen. Het gaat om instrumentale Studio 100-hits, gemaakt voor de Plopsa-parken.

Dat is te horen in een vlog op het YouTube-kanaal Theme Park Worldwide. Aan het begin van de ruim veertig minuten durende video komt op de achtergrond Het Ploplied voorbij, bekend van Kabouter Plop. De vlog eindigt - voor de oplettende luisteraar - met een instrumentale versie van het nummer Spring.

Beide nummers zijn afkomstig van een album met de titel Studio 100 Classics van The City of Prague Philharmonic Orchestra. Het symfonieorkest werd jaren geleden ingeschakeld om klassieke varianten te maken van populaire Studio 100-melodieën. Sinds 2021 staan de nummers op Spotify en andere streamingdiensten.



Cedar Fair

Het management van de Plopsa Group zal vreemd opkijken bij het zien van de beelden. Er heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden over het gebruiken van de soundtrack. Worlds of Fun, geopend in 1973, is eigendom van de Amerikaanse pretparkgroep Cedar Fair.