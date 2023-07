Efteling

Foto's: Efteling presenteert Zomerstrand in Carnaval Festival-stijl

De Speelweide in de Efteling is omgetoverd tot een Zomerstrand met Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet. Tijdens het hoogseizoen kunnen bezoekers er terecht voor hapjes, drankjes, souvenirs, spellen en entertainment. De belangrijkste blikvangers zijn een enorme luchtballon, een springkussen in de vorm van een sombrero en een groot zandkasteel.

De ingang van het Zomerstrand wordt gevormd door een entreeboog met een uitkijkpost en surfplanken ernaast. Jokie en Jet zijn dagelijks aanwezig voor optredens. In de namiddag en avond treedt een Mexicaanse band op: Trío de Música Mariachi.

Bezoekers kunnen poseren bij fotolijsten met "I love Efteling" erop. Van tijd tot tijd zijn hier Carnaval Festival-personages aanwezig voor een meet-and-greet. In samenwerking met leverancier HB Leisure kwamen er twee betaalde kermisspellen: Eendjes Vangen en Strandbal Werpen. Wie in de zandbak een rode neus vindt, mag gratis meedoen aan het ballenspel.



Strandhutjes

Het horeca-aanbod bestaat uit bubble tea (5,45 euro) in drie smaken, slushdrank (2,35 euro of 5 euro in een Efteling-beker) en Ola-ijsjes. Souvenirkraampjes zijn vormgegeven als kleurrijke strandhutjes. Naast Efteling-producten worden hier Hollandse souvenirs en speelartikelen verkocht.



Overdekte zitgelegenheden en strandstoelen maken het Zomerstrand compleet. Het decor werd gerealiseerd door het Brabantse bedrijf Create. Dezelfde firma was vorig jaar verantwoordelijk voor Efteling Wonderland, het festivalterrein geïnspireerd op Alice in Wonderland.