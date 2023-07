Efteling

Nieuw in de Efteling: interactieve show met wetenschappelijke proefjes

Een nieuwe familievoorstelling in de Efteling staat in het teken van de wetenschap. In parkdeel Ruigrijk wordt deze zomer meerdere keren per dag de Sterkstaaltjestaalkrachtshow vertoond. Daarin doen de twee personages Roef en Spijk verschillende experimenten met het publiek.

Zo wordt er met een emmer vol water gezwaaid en proberen de presentatoren om een ballon op te blazen met een bladblazer. De interactieve en informatieve productie vindt plaats op een tijdelijk podium dat vormgegeven is als de baandelen van de bekende Python. In het midden is een slangenkop zichtbaar.

Tot eind 2020 was op deze plek bootjesmolen Polka Marina te vinden. De slang wordt voorgesteld als Python Headquarters. Een vrouwenstem leidt de proeven steeds in met wat achtergrondinformatie. In totaal duurt de Sterkstaaltjestaalkrachtshow ongeveer twintig minuten. Op hetzelfde podium treedt ook DJ Dizzy op, met remixen van attractiemuziek.