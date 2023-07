Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park na brand: schuttingen vernieuwd, souvenirwinkel verplaatst

In Europa-Park wordt nog steeds hard gewerkt aan het herstellen van de schade veroorzaakt door de brand van 19 juni. Ruim twee weken nadat de Zauberwelt der Diamanten nagenoeg volledig afbrandde, heeft Europa-Park de grote bouwschuttingen in het gebied vernieuwd. Daarop staan nu tekeningen van Spaanse gevels.

De getroffen diamantgrot bevond zich aan de rand van het Oostenrijkse themadeel, naast het Spaanse gedeelte. Enorme schermen zorgen ervoor dat bezoekers niet geconfronteerd worden met de resterende puinhoop. In eerste instantie waren de zeilen wit. Om beter bij de omgeving te passen, staan er nu mediterrane huisjes op.

Verder heeft Europa-Park de souvenirwinkel Bazar Español, die ook is aangetast door de brand, verplaatst. De winkel wordt tijdelijk gehuisvest bij de arena van paardenshow Die Rückkehr des Sultans. 's Winters wordt deze locatie gebruikt voor een ijsbar. De nieuwe naam van de shop luidt Bazar Arena.



Treinbaan

De treinbaan die langs de Zauberwelt der Diamanten loopt, is al een tijdje weer open. Informatieborden informeren bezoekers dat de attractie momenteel eerder sluit dan de rest van het park, namelijk om 18.30 uur. Op die manier kan men 's avonds verdergaan met de herstelwerkzaamheden.



Volgend jaar moeten ook powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn weer in gebruik genomen worden. Beide attracties liepen door de afgebrande grot heen.