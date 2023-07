Efteling: Danse Macabre

Foto's: het spookt op de nieuwe toiletten in de Efteling

In een nieuw toiletgebouw in de Efteling is de duistere sfeer van Danse Macabre al voelbaar. Het attractiepark opende dit weekend toiletruimte De Laetste Hoop en kruidenierszaak In den Swarte Kat, als eerste fase van het griezelgebied Huyverwoud. Op beide plekken spookt het.

In de toiletten en het winkeltje wordt gebruikgemaakt van griezelige licht- en geluidseffecten. Men componeerde een nieuwe, mysterieuze soundtrack, maar af en toe zijn ook huiveringwekkende geluiden uit het verdwenen Spookslot te horen. Daarvoor werd teruggegrepen op de soundscape van de ronde zaal uit de voormalige wachtrij.

De Laetste Hoop kent geen klassieke verdeling tussen mannen en vrouwen: er zijn toilethokjes waar iedereen gebruik van kan maken, aangevuld met een verschoningsruimte, familietoiletten en een aparte ruimte met urinoirs. Het is voor het eerst dat de Efteling die genderneutrale indeling hanteert.



Assortiment

Het assortiment van In den Swarte Kat bestaat voornamelijk uit verpakte en verse supermarktartikelen, waaronder salades, wraps, snoepgoed, chips, chocolade, sappen, frisdranken, warme dranken, paraplu's, zakdoekjes en maandverband. Bij een aparte balie zijn ketelkoeken en tosti's op breekbrood verkrijgbaar. Afrekenen kan bij zelfscankassa's.



Het verhaal achter de toevoegingen draait om de familie Charlatan en het raadselachtige draaiorgel Esmeralda. De Charlatan hebben al een tijdje hun eigen show, in de aanloop naar de opening van Danse Macabre in 2024. Het Huyverwoud zal verder bestaan uit een kerkhof, horecapunt 't Koetshuys en souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken.