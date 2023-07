Disneyland Paris

Disneyland eerder dicht vanwege rellen in Parijs: avondshows geschrapt

Disneyland Paris gaat dit weekend eerder dicht dan gepland vanwege rellen in de hoofdstad. In Parijs en verschillende andere Franse steden braken de afgelopen dagen ongeregeldheden uit. Aanleiding is het doodschieten van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst door een politieagent.

Uit protest zoeken relschoppers al dagen de confrontatie met de politie. Er wordt met vuurwerk en stenen gegooid. Ook zijn gebouwen vernield en in brand gestoken. De politie zet traangas in. Om de onrust de kop in te drukken, zijn tienduizenden agenten op de been.

Disneyland Paris heeft uit voorzorg besloten om de poorten vanavond en morgenavond vroeger te sluiten dan de bedoeling was. Eigenlijk zou het Walt Disney Studios Park geopend zijn tot 22.00 uur. Het Disneyland Park had om 23.00 uur moeten sluiten. Dan zouden ook droneshow Disney D-Light en avondspektakel Disney Dreams vertoond worden.



Disney Village

Beide voorstellingen gaan niet door. "Vanwege de recente ontwikkelingen in Frankrijk, maken we je erop attent dat de Disney-parken dit weekend bij wijze van uitzondering sluiten om 21.30 uur", valt te lezen in de officiële Disneyland-app. De bars en restaurants in Disney Village moeten om 23.00 uur dicht zijn.