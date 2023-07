Dolfinarium

Gemeente Harderwijk aast op Dolfinarium-strand, park reageert verbaasd

De gemeente Harderwijk wil het strand van het Dolfinarium in de toekomst openbaar toegankelijk maken. Op dit moment kunnen alleen bezoekers van het dierenpark gebruikmaken van een zandstrandje aan het Veluwemeer. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt daar in de toekomst verandering in.

"Wij hebben de wens om meer strandlocaties toe te voegen", vertelt wethouder Edwin Enklaar aan dagblad de Stentor. "Het strand van het Dolfinarium zou in de toekomst mogelijk als openbaar strand kunnen dienen." Hoe dat precies zou werken op het gebied van toegangscontroles - het strand ligt immers ín het park - weet Enklaar nog niet.

Hij benadrukt dat het plan zich nog in een vroeg stadium bevindt. Opvallend genoeg wist het Dolfinarium zelf echter nog van niets. Parkmanager Alex Tiebot werd met het plan geconfronteerd in de media. Hij reageert stomverbaasd, aangezien het Dolfinarium het strandje helemaal niet wil opgeven.



Vijftig jaar

Het openstellen van het strand is dan ook "absoluut niet aan de orde", aldus Tiebot. "Het strand en onze ligging zien wij als een van onze unieke punten. Als erfpachthouder van dit gebied hebben wij de bevoegdheid en de intentie om onze eigen toekomst te bepalen. Het Dolfinarium is voornemens om dat zeker de aankomende vijftig jaar te blijven doen."